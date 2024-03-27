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Gündem Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Fatih'teki çirkin saldırıya ilişkin açıklama!
Gündem

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Fatih'teki çirkin saldırıya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 20:13:00 - 2024-03-27 20:34:59

Fatih'te çarşaflı bir kadını dini mukeddasıtan küfrederek darbeden alçağa tepki yağdı.

Olay ilçedeki bir telefoncu dükkanında yaşandı. Aldığı kılıfını değiştirmek isteyen çarşaflı kadın, dükkan sahibinin yeğeni olduğu söylenen kişi tarafından hakaretlerle darbedildi.

İstanbul Valiliği saldırganın yakalandığını ve birçok suçtan kaydı olduğunu açıkladı.

Öte yandan dükkan sahibinin ruhsatının iptal edildiği de öğrenildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden açıklama geldi!

Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazeteci Serdar Arseven'e konuşan Güner, "Çarşaflı Hanımefendi'yi darbedip, mukaddesatâ hakaret eden ve İstanbul Valiliği'nin 11 suçtan kaydının olduğunu açıkladığı kişi, Vakıflar kiracısı değil. Zanlı kiracının yanında çalışıyor." dedi.  

Yavuz Güner, kiracının tahliyesi için hukuki sürecin başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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