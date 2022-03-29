Vakıfbank'tan yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi: Vinov

7/24 yaşayan bir tahsilat ve ödeme ekosistemi olan Vinov, ileri tarihli ödemelere VakıfBank garantisi getirerek ticarete güven kazandırıyor. Hem bireyler hem her boyutta işletme tarafından, birbirleri arasında geçişli ve esnek bir şekilde kullanılacak kapsayıcılığıyla ve tamamen çevrimiçi işleyen süreçlerin getirdiği kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Vinov nedir?

Vinov, ileri vadeli Türk Lirası ödemelerde VakıfBank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemidir. Bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabilir. VakıfBank müşterileri, bir Vinov hesabı açarak ve bu hesaba kredi limitini tanımlayarak Vinov oluşturmaya başlayabilir.

Nasıl kullanılır?

Vinov hesabı açan tüm VakıfBank müşterileri, bu hesaba bağlı kredi limitini tanımlaması tamamlandıktan sonra Vinov talimatlarını oluşturarak ileri tarihli ödemelerini bu kanal üzerinden yapmaya başlayabilir.

Bir Vinov talimatı internet bankacılığı, VakıfBank Mobil, Vinov Mobil Uygulama ya da şubeler aracılığıyla oluşturulabilir. Bunun için Vinov oluştur butonu aracılığıyla alıcı adı/soyadı, TC kimlik numarası, cep telefonu, e-posta, tutar ve vade/taksit bilgilerini girerek alıcı onayı gerekmeden Vinov kaydı oluşturulur.

Vinov talimatı, artı bakiyeden ya da kredi limitinden, vadeli, taksitli, faturalı ya da faturasız olacak şekilde oluşturulur. Alıcının VakıfBank müşterisi olması zorunluluğu bulunmadığı gibi her kayıt aylık eşit taksitli, esnek tutarlı ya da esnek vadeli bir ödeme takvimiyle de kurulabilir.

Alıcıya SMS ve e-posta aracılığıyla kendisi adına bir Vinov kaydı oluşturulduğu bilgisi iletilir. Alıcı VakıfBank müşterisi ise VakıfBank Mobil üzerinden de bildirimde bulunulur.

Vinov göndericisi, tercihine bağlı olarak günlük, haftalık, aylık ya da üç aylık periyotlarda Vinov ekstresi alarak ödemelerini toplu olarak görebilir. Böylece çek, senet, teminat mektubu, teyit yazısı gibi kağıt ortamındaki işlemlere gerek kalmadan dijital ortamda ödemelerini takip edebilir.

Vinov gönderimini kimler yapabilir?

Bir veli, çocuğunun okul taksiti olarak 10 ay boyunca her ay başında belirli bir miktarın okula ödenmesi için bir Vinov talimatı oluşturur. Ödeme tarihi geldiğinde hesabında para bulunmasa da tanımlanmış kredi limiti ve VakıfBank garantisi sayesinde ödeme düzenli olarak gerçekleştirilir. Bir işletme aldığı bir hizmetin bedeli için bir ay vadeli çek yerine VakıfBank Mobil aracılığıyla bir Vinov talimatı tanımlayabilir. Yine vade tarihi geldiğinde o an hesapta para bulunmasa da ödeme gerçekleşir.

Bir sonraki bankacılığa geçiş anahtarı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni ekosisteme ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Vinov, bir sonraki bankacılığa geçişin anahtarı. Kapsamlı içeriği, kolaylık, esneklik ve hız kazandıran altyapısı ile ekonomiye çok önemli getirileri olacak bir ekosistem oluşturuyor. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor. Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkilere yeni bir bakış açısıyla bakmayı mümkün kılacak Vinov kredi, çek, kredi kartı gibi tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin en avantajlı yanlarını bir araya getiriyor. Bunu da, bütün süreci çevrimiçi alana taşıyarak çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriyor. Fikirden uygulama aşamasına kadar tamamen VakıfBank ekipleri tarafından geliştirilen Vinov, aynı zamanda dijital bankacılıkta VakıfBank olarak ulaştığımız yetkinlik seviyesini ortaya koyuyor. Güçlü teknolojik altyapımız, genç ve yenilikçi bakış açısına sahip ekibimiz, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru okuma kabiliyetimiz sayesinde sektöre yön vermeye devam edeceğiz.”

Vinov alıcıları neler yapabilir?

VakıfBank müşterisi olsun ya da olmasın tüm Vinov alıcıları vade sonunda VakıfBank garantörlüğünde Vinov kayıtlarını tahsil edebilir. Ayrıca kendisine ulaşan Vinov’u VakıfBank web sitesi, VakıfBank Mobil uygulaması ya da Vinov Mobil uygulaması üzerinden karekod ile ya da bilgilerini girerek sorgulayabilir.

VakıfBank müşterisi olan Vinov alıcıları ise yeni ekosistemin avantajlarını en etkili şekilde kullanabilir:

Erken Ödeme Alma: Vinov alıcısı, ihtiyaç duyduğu takdirde alacağını Vinov vadesinden önce nakde çevirebilir. İskontoloma işlemini dilerse kısmi olarak gerçekleştirebilir. İhtiyacı olan miktarı nakde çevirip, diğer kısım için vade sonunu bekleyebilir.

Devretme: Alıcı, kendisine ulaşan ileri vadeli ödeme garantili Vinov ile kendi borçlarını ödeyebilir. Bunu da yine kısmi ya da bütünsel olarak gerçekleştirebilir.

Vade tarihi değiştirme: Vinov alıcısı, devretme işlemi sırasında vade tarihini geriye ya da ileriye doğru değiştirebilir. Böylece alacakları ve ödemeleri arasındaki vade uyumsuzluklarını giderebilir.

İptal: Kendisine ulaşan bir ödemeyi kısmi ya da bütün olarak iptal edebilir.