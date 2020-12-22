VakıfBank’tan MIR ile iş birliği

Anlaşmayla sisteme bağlı 153 bankanın 89 milyon kartı, VakıfBank’ın tüm ATM ve POS’larında geçerli olacak. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sıralamasında zirvede bulunan milyonlarca Rus turist de ödeme işlemlerinde VakıfBank kolaylıklarından yararlanabilecek. İş birliğiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Rus turistler, Türk turizmi için çok önemli. 2019 yılında 7 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret ederek, Türkiye’ye en çok gelen yabancılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Pandemi döneminde dahi 1 milyon 421 bin 428 Rus turisti ağırladık. VakıfBank olarak böylesine büyük bir potansiyelin ödeme işlemlerini kolaylaştırarak ekonomiye katkısını artırmak istedik” dedi. Bu iş birliği ile turizm yörelerinde Rus vatandaşlarına ödeme kolaylığı sağlanırken, yaygın VakıfBank Bankomat ATM ağı ile de 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanacağına dikkat çeken Çelebi, “Özellikle turistlere hizmet sağlayan konaklama, seyahat, restoran, kuyumcu vb. alanlarda faaliyet gösteren VakıfBank üye işyerlerine de ciro anlamında olumlu katkı sağlanacak. Özetle Rus turistler daha kolay alışveriş yaparken turizme önemli bir destek sağlanacak” şeklinde konuştu.