VakıfBank’tan KOBİ’ler için 250 milyon dolarlık paket

Türkiye’de salgının ekonomik etkilerini azaltmak için Dünya Bankası’ndan uzun vadeli kaynak temin eden banka, yeni paketle reel sektöre destek olmayı amaçlıyor. Salgın Destek Paketi’nden Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek. Pandemi şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten yararlanabilecek.

İşletmelere önemli imkan

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği zorlu süreçte Dünya Bankası’yla uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, aynı zamanda uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığımız en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor” diye konuştu. Üstünsalih, “Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, Euro azami kredi kullanabilecek. Bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, Euro olabilecek” açıklamasında bulundu.

Kadınlara ayrıcalık

Üstünsalih, Salgın Destek Paketi kapsamında yıllık cirolardaki düşüşleri göz önünde bulundurarak pandemiden etkilenen KOBİ’leri, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Üstünsalih, “İnanıyorum ki bu kredilerimiz işletmelerimize iyi gelecek. Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık kısmı ise SADEKdiğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak. Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise Salgın Destek Paketi’nden faydalanabilecek işletmelere kullandırılacak” şeklinde konuştu.

Amaç istihdamı korumak

Üstünsalih, kredi vadesi boyunca istihdamını koruyan veya arttıran işletmelere kredi vade yapısında teşvik uygulanacağının da altını çizdi. Ayrıca “Kredi vadesi boyunca istihdam sayılarını koruma veya artırmayı taahhüt eden firmalarımıza 60 ay vadeye kadar aynı faiz oranlarıyla kullandırım yapacağız. Böylelikle istihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.