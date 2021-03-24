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Ekonomi Vakıfbank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti
Ekonomi

Vakıfbank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti

VakıfBank, işitme engelli müşterileri için görüntülü çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:45:00 -
Vakıfbank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti

Engel bilgisi bankada kayıtlı müşteriler hizmetten faydalanabiliyor. Engel bilgisi bankada kayıtlı olmayan müşteriler ise şubeye gitmeden ‘Canlı Destek’ uygulaması üzerinden tanımlamalarını yapabiliyor. Yeni uygulamayla işitme engellilerin günlük para transferi limiti artırma, hesap işlem türü güncelleme gibi işlemler için şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Mobil bankacılığa giriş yapan VakıfBanklılar, ilgili menü ya da sesli asistan ViBi aracılığıyla hizmetten yararlanabiliyor. VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, şunları kaydetti: “İşitme engelli müşterilerimiz için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu uygulama, kapsamlı engelsiz bankacılık yaklaşımımızın adımlarından yalnızca biri. Çalışanlarımıza kapsamlı işaret dili eğitimleri veriyoruz. En önemli yardımcımız da dijital altyapımız.”

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