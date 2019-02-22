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VakıfBank'a Global Brands Magazine'den iki büyük ödül

Mobil Saha Satış projesiyle "En İyi Dijital Banka" seçilen VakıfBank, Çapraz Ürün Satış projesiyle de 2018’in "En İnovatif Perakende Bankası" ödülüne layık görüldü

22 Şubat 2019 Cuma 17:12
VakıfBank'a Global Brands Magazine'den iki büyük ödül

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Global Brands Magazine tarafından "Mobil Saha Satış" projesiyle "En İyi Dijital Banka", "Çapraz Ürün Satış" projesi ile "En İnovatif Perakende Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamada, VakıfBank, hizmet ve ürünleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor.

VakıfBank son olarak İngiltere'nin saygın dergilerinden Global Brands Magazine tarafından "Mobil Saha Satış" projesiyle "En İyi Dijital Banka" ve "Çapraz Ürün Satış" projesi ile de "En İnovatif Perakende Bankası" seçilerek ödüle layık görüldü.


- Mobil Saha Satış projesi verimliliği önemli ölçüde artırdı


Mobil Saha Satış uygulaması ile teknolojiyi satış ve pazarlama faaliyetlerine entegre ederek verimliliği önemli ölçüde artıran VakıfBank, bireysel bankacılık alanındaki pazar payını artırarak sektördeki konumunu güçlendirdi.

Uygulama sayesinde müşterilerin şubeye gelmesine gerek kalmadan satış ve pazarlama faaliyetleri saha ekiplerince, tablet bilgisayarlar kullanılarak yürütülebiliyor. Zaman kaybının önüne geçilerek müşteri memnuniyeti sağlayan, içeriğinde pek çok hizmet ve ürünü barındıran uygulama ayrıca offline başvuru özelliğiyle de sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor.


- Çapraz Ürün Satış projesiyle işlemler hız kazandı


Bir yılı aşkın süredir devam eden değişim ve dönüşüm sürecinde VakıfBank, sektörün rekabetçi koşullarında hem müşterileri için hızlı ve doğru adımlar atabilmek hem de banka içerisinde zamanı, insan kaynağını, iş süreçlerini ve iş yapış biçimini verimli yönetebilmek için çözümler üretmeye devam ediyor.

"Çapraz Ürün Satış" projesiyle, zaman kaybının önüne geçen VakıfBank, müşterilerinin tek işlemle anında temel bankacılık ürünlerine ulaşmasına da imkan sağlıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:12
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