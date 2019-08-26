VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer - Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen 35 yaşındaki pasör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza atan Sırp pasör, daha önce Türkiye'de Eczacıbaşı VitrA'da da forma giydi.

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