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Spor VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi
Spor

VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:44:40 -
VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.


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