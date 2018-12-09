VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA için tebrik mesajları





İSTANBUL (AA) - Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank ile üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA için federasyonlar ve kulüpler tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ imzasıyla, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası müsabakaları sonucunda üst üste 2. kez şampiyonluğu elde eden VakıfBank ve bronz madalya sahibi Eczacıbaşı VitrA spor kulüplerini tebrik eder, elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta kulüplerimizin sporcu, teknik ve idari kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileri ile camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemizin gururu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutlarız." denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Twitter hesabından, "Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz VakıfBank'ı tebrik ederiz." paylaşımını yaptı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarındaki tebrik mesajında şunlar kaydedildi:

"2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu olan ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederiz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki kutlama mesajında da, "Çin'de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan eden VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kutlama mesajında, "2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki final maçında Minas'ı 3-0 yenen Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı 3. kez dünya şampiyonu oldu." denilerek, alkış ve Türk bayrağı "emojisi kullanıldı.