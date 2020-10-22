  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vakıfbank QR kodlu bir yenilik daha hayata geçirdi
Ekonomi

Vakıfbank QR kodlu bir yenilik daha hayata geçirdi

VakıfBank, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:22:00 - 2020-10-22 09:22:54
Vakıfbank QR kodlu bir yenilik daha hayata geçirdi

“Karekod Yönlendirme Sistemi” projesiyle VakıfBank müşterileri artık projeye dâhil olan diğer banka ATM’lerinden, QR kodla para çekebilecek. Aynı şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan başka bir bankanın müşterisi de, kendi bankasına ait mobil uygulaması ile VakıfBank ATM’lerinden QR kodla para çekme imkânına sahip olacak. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, daha önce “QR kodla temassız ödeme” ürünleri ile alışverişte nokta atışı bir uygulamayı devreye aldıklarını anımsattı. Merdan, “BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. VakıfBank olarak sistemde yer almamız sektörümüz için de oldukça anlam ifade ediyor” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini bel..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay