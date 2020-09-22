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Spor VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor

VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:28:29 -
VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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