VakıfBank Kültür Yayınları, "Kör Müzisyen"i Türkçe'ye kazandırdı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kültür Yayınları, dünya klasiklerinden, Rus yazar Vladimir Korolenko'nun kaleme aldığı roman "Kör Müzisyen"i Türkçe'de ilk kez okurla buluşturuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, görme engelli bir çocuğun müzikle değişen iç dünyasını ve sevgiyle hayata tutunma öyküsünü anlatan dünya klasiği "Kör Müzisyen", Türkçe'ye kazandırıldı.



Türkçe çevirisini Levent Özübek’in yaptığı roman Türkçe'de ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanıyor.



19'uncu yüzyıl Rus edebiyatının son büyük temsilcilerinden Vladimir Korolenko'nun yazdığı "Kör Müzisyen", naif ve akıcı anlatımıyla her yaştan okurun hafızasında yer edinecek bir yapıt olarak öne çıkarken, roman, sanatın engelleri aşmada büyüklüğüne dikkati çekip, insan sevgisinin kutsallığını anlatıyor.