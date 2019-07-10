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Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsahil’den KTO’ya Ziyaret

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Ticaret Odası (KTO)Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsahil’den KTO’ya Ziyaret

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Ticaret Odası (KTO)Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret etti.


Genel Müdür Yardımcıları Alaattin Şimşek, Hazım Akyol, Hüseyin Uğur Bilgin, Mikail Hıdır, Muhammet Lütfü Çelebi, Kurumsal iletişim başkanı Arzu Örsel, BölgeMüdürüCihad Akyol, Ticari Şube Müdürü Ernail Muslu ve Şube Müdürü LaleDemirezen ile KTO’ya gelen Üstünsalih, Gülsoy ile bir süre görüştü.


Ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, nazik ziyaretleri için Genel Müdür Üstünsalih nezdinde Vakıfbank heyetine teşekkür ederek; “Öncelikle Genel Müdürümüzü bir kez daha tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim işlerinde kolaylıklar versin, hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Henüz yeni göreve gelmişken Odamıza gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizi mutlu etti. Vakıfbank bizim için önemli bir değer. Bankanın çalışmalarını taktirle takip ediyor, üyelerimiz başta olmak üzere tüm iş dünyasını rahatlatacak yeni uygulamalar geliştirmesini temenni ediyorum. Bir süredir reel sektörde yaşanan sorunlar, iş dünyası temsilcilerinin finansa ulaşım noktasında sıkıntı çekmesine neden oldu. Yaşanılan sıkıntılı süreçte özellikle finans sektörünün siz kıymetli temsilcilerinin desteği bizler için çok önemli. Her zaman dile getirdiğim gibi mevcutlarımıza sahip çıkmak için hepimiz var gücümüzle çalışacağız fakat bu konuda bankalarımız da bunun için tüm imkanlarını bizler için kullanmalı. Unutmamalıyız ki reel sektör ve finans sektörü birbiri ile güçlenen birbirinden güç alan iki kol. Bu nedenle birbirimize güvenerek çalışmalarımıza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.


Desteklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür eden Üstünsalih, Kayseri’deki ziyaretlerinden oldukça memnun kaldıklarını şehrin gelişmişliğinin işlere yansıdığını, özellikle Kayseri protokolünün, kurum ve kuruluş temsilcilerinin desteğinin önemli bir rol oynadığını, birlikte yapılacak çalışmalarla daha da iyiye gidileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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