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Vakıf Katılım’ın Nevşehir Şubesi açıldı

Vakıf Katılım, yeni şubesini Nevşehir’de açtı. Açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz” dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 09:16
Vakıf Katılım’ın Nevşehir Şubesi açıldı

Vakıf Katılım’ın Nevşehir şubesi törenle hizmete açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla yola çıkan Vakıf Katılım’ın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Şube çevresinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Nevşehir’de de hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanacağını hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine katkı sunacaklarını ifade etti. Göktaş, “Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:16
  1. Nevşehir
  2. Vakıf Katılım
  3. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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