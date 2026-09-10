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Ekonomi Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere büyük kolaylık: p@ket başvuruları artık dijital kanallarda
Ekonomi

Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere büyük kolaylık: p@ket başvuruları artık dijital kanallarda

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Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere büyük kolaylık: p@ket başvuruları artık dijital kanallarda

Vakıf Katılım’ın, KOBİ ve işletmelerin finansal işlemlerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamak amacıyla geliştirdiği e-Yönetim Platformu ‘p@ket’ başvuruları artık, yalnızca şubeler üzerinden değil, Vakıf Katılım Mobil ve İnternet Şube üzerinden de yapılabiliyor.

Vakıf Katılım’ın, KOBİ’ler ve ticari işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter ve benzeri dijital belge süreçlerine tek bir çatı altında çözüm sunmak amacıyla hayata geçirdiği e-Yönetim Platformu p@ket için başvuru süreci dijital ortama taşındı. Böylece şubeye gitmeye gerek kalmadan Vakıf Katılım Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanabilen başvurularla işletmeler e-dönüşüm dünyasına dakikalar içerisinde adım atıyor.

İLK YILA ÖZEL ÜCRETSİZ KULLANIM AVANTAJI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, “İşletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz p@ket platformunu, başvuru ve kullanım deneyimini daha pratik hale getirecek şekilde yeniledik. İşletmeler artık başvurularını mobil ve internet şube üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra platformu ilk kez kullanan işletmelere ilk yıl ücretsiz kullanım avantajı sunarak dijital çözümlerden daha fazla işletmenin yararlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

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