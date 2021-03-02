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Ekonomi Vakıf Katılım’dan firmaları rahatlatacak hamle
Ekonomi

Vakıf Katılım’dan firmaları rahatlatacak hamle

Vakıf Katılım Yalova Şubesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında protokol imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:33:00 -
Vakıf Katılım’dan firmaları rahatlatacak hamle

Protokole göre oda üyelerinin bankanın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecekler, ihtiyaç duydukları finansmana rahat şekilde ulaşabilecekler. YTSO mensupları, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale yapabilecekler. Sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedellerinden ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kâr ile komisyon oranlarından yararlanabilecekler.

KOBİ’lere anlamlı destek

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarıyla gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Özellikle salgın döneminde desteği daha da artırarak esnafın rahat bir nefes alması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti: “Yalova Şubemizin, YTSO’yla imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”

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