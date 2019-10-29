Vakıf Katılım’da HeRobot mesaisi başladı

Vakıf Katılım, teknolojiye ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. Bu yatırımlardan Robotik Süreç Otomasyon (RPA) teknolojisinin kullanımıyla bankada operasyonel süreçler çok daha kısa sürelerde gerçekleşecek. Vakıf Katılım İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçen HeRobot; iş gücünden tasarruf ettirecek, maliyetleri azaltacak.

Dijitalleşmenin ana odaklarından biri olduğunu belirten Genel Müdür İkram Göktaş; “Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde bitirebilen HeRobot’la ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız. Operasyonel verimlilik ve çalışanlarımızın daha nitelikli işlere zaman ayırabilmesi adına bunu çok önemsiyoruz. HeRobot’u yaygınlaştırmayı planladığımız süreçler tamamlandığında yılda 268 günlük efor harcanan işlerin süresi 200 saate inmiş olacak” dedi.