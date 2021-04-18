Vakıf Katılım'a 4 ödül birden

Vakıf Katılım, çalışan merkezli insan kaynakları (İK) uygulamalarını dijital dönüşümle harmanlayarak takdir topluyor. Kurumun geliştirdiği İK uygulamaları; 2021 Best Business Awards yarışmasında ‘En İyi İşveren’, ‘En İyi İK’, ‘En İyi (İK) Bilgi Teknolojisi’ ve ‘COVID-19 Sırasında Olağanüstü Destek’ kategorilerinde ödüle lâyık görüldü. Ödül alan her bir proje jürinin övgü dolu yorumlarını aldı.

Referans niteliğindeler

Vakıf Katılım, inovatif projeler devreye alarak 2020 yılında İK süreçlerinin dijitalleşme oranını katladı. Çalışanların iletişimlerinin güçlenmesi ve motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması amacıyla geliştirilen bu projeler, Best Business Awards’tan 4 ödül birden alınmasında etkin rol oynadı.

Yeni çalışma süreci

Vakıf Katılım tarafından personelin motivasyonunu ve verimliliğini arttıracak yepyeni bir iletişim ve çalışma süreci oluşturuldu. Hibrit modele geçiş yapılarak personelin dörtte üçünün uzaktan çalışması sağlandı. Aynı zamanda çalışanların kariyer gelişimlerinin aksamaması için tüm assessment süreçleri ‘Terfi Eve Sığar’ mottosuyla online ortama taşındı. Bu sayede 389 çalışanın terfisi gerçekleştirildi. Yeni nesil yeteneklere yönelik yapılan My Talent programının tüm süreçleri dijital ortamda başarılı bir şekilde yönetildi. ‘Odak’lı bakış açısıyla çalışanlardan alınan geri bildirimleri önemseyen ve onların kişisel hedeflerini kurumun ortak hedefleriyle buluşturan performans sistemi yeniden şekillendirildi.

Koordinasyon ekibi kuruldu

Öte yandan Vakıf Katılım, Covid19’a yakalanan çalışan ve ailelerinin gereksinim duyabilecekleri tüm konularda 7/24 ulaşabilecekleri İK Koordinasyon Ekibi’ni kurdu. Çalışanların motivasyonlarını en üst düzeyde tutup gelişimlerini desteklemek adına online terfi süreçlerinden akademik ve mesleki eğitim desteğine, kurum içi sosyal medya platformundan kişiye özel uygulamalara, özel gün kutlamalarından online etkinliklere, hobi atölyelerinden uzman diyetisyenlerle sağlık sohbetlerine kadar onlarca uygulama hayata geçirildi. Ayrıca kurum içinde iletişim güçlendirildi, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi yaygınlaştırıldı.

Başarı basamaklarını emin adımlarla çıkıyoruz

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Best Business Awards ödül programında 4 kategoride birden başarılı sonuç aldıkları için haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen başarı basamaklarını emin adımlarla çıkıyoruz. Pandemi döneminde kuvvetli bir duruş sergileyip her bir çalışanımızın sağlığını merkeze alarak, terfiden eğitime ve motivasyon uygulamalarına kadar hiçbir şeyi atlamayarak gücümüze güç kattık. Fırsata çevirdiğimiz bu süreç dijitalleşme yolculuğumuza ivme kazandırırken pek çok işlemimizin de online’a taşınmasına olanak tanıdı. Büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Faaliyetlere hız verdi

Göktaş, 2021 yılında da referans niteliği taşıyan çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi. Hem ulusal hem uluslararası arenada Vakıf Katılım’ın adından söz ettireceklerini vurguladı.