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Vakıf Katılım, "Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası" seçildi

Vakıf Katılım, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde "Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası" ödülünü sahibi oldu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:21
Vakıf Katılım, "Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası" seçildi

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamada vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım'ın, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde "Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası" ödülünü kazandığı belirtildi.

Bu yıl 2. kez düzenlenen Ekonomi Zirvesi sonrası, kendi alanında başarılı işlere imza atan 37 isme verilen Altın Değerler Ödülleri’nin dağıtıldığı geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından 400 davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, ödülü sektörün büyümesine yaptıkları katkılar nedeniyle almanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

"Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma" vizyonu ile 26 Şubat 2016'da başladıkları bu yolculukta değerli çalışma arkadaşlarının üstün gayreti ve müşterilerin teveccühü ile bugün sektöre yön veren aktörler arasında yerlerin almaya başladıklarını belirten Oran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle bir yandan sektördeki ağırlığımızı giderek artırırken diğer yandan da katılım bankacılığının büyümesine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Sektörümüzün en genç üyesi olmamıza rağmen, kurulduğumuz günden bu yana hızlı bir büyüme süreci geçirdik. Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz, özverili çalışanlarımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin ve kurumumuzun ekonomik hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi 2019 yılında da büyük bir titizlikle sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:21
  1. Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası
  2. Vakıf Katılım

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