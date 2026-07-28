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Yerel 7 ayda 500 bin litre sahte içki ele geçirildi! Ayyaşlar için sahtesi bile farketmiyor
Yerel

7 ayda 500 bin litre sahte içki ele geçirildi! Ayyaşlar için sahtesi bile farketmiyor

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AA Giriş Tarihi:

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7 ayda 500 bin litre sahte içki ele geçirildi! Ayyaşlar için sahtesi bile farketmiyor

İçki müptelalarının düşkünlüğü sahte alkol üreticilerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik ülke genelinde yılbaşından bu yana 22 bin 809 operasyon düzenlenirken, 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, kaçak ürünlerin üretim, depolama, sevkiyat ve satış aşamaları emniyet ve jandarma ekiplerince takip ediliyor.

İstihbari çalışmalar, saha denetimleri ve teknik incelemelerle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla kaçak ürünlerin piyasaya ulaşması ve yasa dışı kazanç elde edilmesi engelleniyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, kaçakçılık suçlarına yönelik ülke genelinde yılbaşından bu yana 22 bin 809 operasyon düzenlendi.

 

Operasyonlarda 29 bin 543 şüpheli gözaltına alınırken, 742 şüpheli tutuklandı, 864 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak alkollü içki miktarı 499 bin 614 litreye ulaştı.

Ayrıca 3 milyon 449 bin 419 litre akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi.

Yürütülen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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