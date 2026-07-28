3 kız kardeşin Kur’an’a adanan yolculuğu! İki abla hafız oldu küçük kardeş yolda

Anamur'da esnaflık yapan baba Meral Özatlı da kızlarının başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Üç kız evladım var. İki kızım Bozyazı Müftülüğü Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamladı. En küçük kızım Fatma Zehra da hafızlık eğitimine başladı" ifadelerini kullandı. Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı, aynı aileden üç kardeşin hafızlık yolculuğunun örnek bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursumuzda Ayşe Özge, Sümeyya Betül ve Fatma Zehra Özatlı kardeşlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılık bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu başarı, sabrın, disiplinli çalışmanın ve aile desteğinin en güzel örneklerinden biridir. Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiyor, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yetişiyorlar. Hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen, anlayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmektir. Hafızlarımızı yetiştiren öğreticilerimizi, fedakarlık gösteren ailelerini ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.