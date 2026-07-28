Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Bu isimler dışında Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Amara Diouf ve Abdul Aziz Fall gibi isimlerin de çeşitli nedenlerle liste dışında kalması sadece bugünün değil Fenerbahçe'nin kısa vadedeki en büyük sorunlarından birisi haline gelecek. Çünkü kısa süre önce yüzde 70 olan kadro maliyetini yüzde 84'le deldiği için UEFA'dan ceza alan Fenerbahçe'nin yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmaması için satış yapması gerekiyor.