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Spor
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Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

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Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki hayati Górnik rövanşı öncesi Fenerbahçe’de deprem yaşanıyor! UEFA listesine yazılmayan N'Golo Kante, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic gibi yıldızların başını çektiği tam 15 futbolcu Polonya kafilesine alınmayacak. Kulübe toplam maliyeti 100 milyon Euro’nun üzerinde olan bu dev isimlerin deplasman kadrosunda yer almaması krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında çarşamba günü (29 Temmuz) Polonya temsilcisi Górnik ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dev maç öncesi kadro krizi patlak verdi. UEFA’ya bildirilen listede yer almayan tam 15 futbolcu bugün (28 Temmuz) yola çıkacak olan Polonya kafilesine dahil edilemeyecek. Kadroda düşünülmeyen veya tescili yapılmayan bu oyuncuların kulübe toplam bonservis ve maaş maliyetinin 100 milyon Euro’yu aşması yönetimin üzerindeki finansal yükü bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Söz konusu listenin başını, kulübün en yüksek maliyetli isimlerinden N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Rodrigo Becão ve Dominik Livakovic çekiyor. Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservisle transfer edilen Cengiz Ünder ile Başkan Aziz Yıldırım'ın 90 milyon euro'ya mal edildiğini iddia ettiği Kante'nin yanı sıra Sofyan Amrabat, Becão, Livakovic gibi maliyetli oyuncuların Polonya deplasmanına götürülmeyecek olması karın ağrıtıyor.

#3
Foto - Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Bu isimler dışında Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Amara Diouf ve Abdul Aziz Fall gibi isimlerin de çeşitli nedenlerle liste dışında kalması sadece bugünün değil Fenerbahçe'nin kısa vadedeki en büyük sorunlarından birisi haline gelecek. Çünkü kısa süre önce yüzde 70 olan kadro maliyetini yüzde 84'le deldiği için UEFA'dan ceza alan Fenerbahçe'nin yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmaması için satış yapması gerekiyor.

#4
Foto - Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Fenerbahçe, bir yandan Polonya deplasmanında Şampiyonlar Ligi vizesi ararken, diğer yandan kadro şişkinliği ve resmi sözleşmesi bulunan yüksek maliyetli oyuncuların gelecek planlamasıyla boğuşuyor.

#5
Foto - Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor

Fotospor'a göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar, hem UEFA listesine giremeyen yüksek profilli isimlerin maaş yükünden kurtulmak hem de dengeli bir kadro kurmak için 100 milyon euro'luk maliyeti düşürmeye çalışıyor.

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