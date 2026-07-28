Can sıkan bir gelişme daha: Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro'su deplasman uçağına binmiyor
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki hayati Górnik rövanşı öncesi Fenerbahçe’de deprem yaşanıyor! UEFA listesine yazılmayan N'Golo Kante, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic gibi yıldızların başını çektiği tam 15 futbolcu Polonya kafilesine alınmayacak. Kulübe toplam maliyeti 100 milyon Euro’nun üzerinde olan bu dev isimlerin deplasman kadrosunda yer almaması krizin boyutunu gözler önüne seriyor.