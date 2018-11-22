Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 3 yıllık banka olmalarına rağmen 90 şubeye ulaştıklarını belirterek, “Şu an 89 şube açık, 2 şubemiz daha açılacak bu yıl içerisinde, 91 şubeyle bu yılı kapatıyor olacağız. Yıllık 30 şube ortalamasını göz önünde bulundurursak 2019 yılında da 115-120 şube gibi bir sayıya ulaşmış olacağız” dedi. Bankanın Düzce şubesinin açılış törenine katılan Göktaş, 4 ay önce Düzce Şubesi’ni açtıklarını, şimdi ise kurdele kesimi yaptıklarını söyledi.

İkram Göktaş, güzel bir açılışa katılım sağladıklarını ifade ederek, “Biz Düzce’deki muhafazakar potansiyelin, katılım bankacılığını desteklediğini geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. O yüzden Düzce’de şube açma kararı aldık, bugün resmi olarak açmış bulunuyoruz” diye konuştu.