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Vakıf Katılım Bankası alımları 2019 banka gişe memuru alımı başvuru şartları neler?

Vakıf Katılım Bankası alım yapacak mı? Vakıf Katılım alım ilanı yayınladı. Vakıf Katılım Bankası hangi şehirlerde personel alımı yapacak? sorusunun da cevabı merak ediliyordu. Aralarında İstanbul, Mersin, Sivas, Konya, Antalya ve Osmaniye olmak üzere pek çok şehirde ticari pazarlama yetkilisi, gişe memuru, Perakende Pazarlama Yetkilisi başta olmak üzere 18 farklı katagoride alımının yapılacağını açıkladı. Peki Vakıf Katılım Bankası alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Vakıf Katılım Bankası personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? İşte Vakıf Katılım Bankası personel alım ilan detayları.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
Vakıf Katılım Bankası alımları 2019 banka gişe memuru alımı başvuru şartları neler?

Vakıf Katılım Bankası alım yapacak mı? Vakıf Katılım alım ilanı yayınladı. Vakıf Katılım Bankası hangi şehirlerde personel alımı yapacak? sorusunun da cevabı merak ediliyordu. Aralarında İstanbul, Mersin, Sivas, Konya, Antalya ve Osmaniye olmak üzere pek çok şehirde ticari pazarlama yetkilisi, gişe memuru, Perakende Pazarlama Yetkilisi başta olmak üzere 18 farklı katagoride alımının yapılacağını açıkladı. Peki Vakıf Katılım Bankası alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Vakıf Katılım Bankası personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? İşte Vakıf Katılım Bankası personel alım ilan detayları.

Vakıf Katılım bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 18 farklı alanda personel alımı yapacağını yaptığı ilanda duyurdu.  Vakıf Katılım Bankası kendisine ait internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuru ile çeşitli kadrolardan banka memuru alımı yapacağını ilan etti. Bankanın farklı şehirlerde bulunan birimlerine ilan edilen açık kadrolarda personel alımı yapılacağını ilan eden Vakıf Katılım Bankası alım yapılacak bu kadrolar ilişkin başvuru şartları da açıklandı.

Ödeme Sistemleri Üye İş yeri Analisti (ÖSAnalist) başvuru şartları

Tercihen üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,

POS ve Üye işyeri konularında en az 3 yıldeneyimli,

POS Terminal yönetimi, gün sonu muhasebe, sanalpos konularına hakim,

Sanal Pos Alt Bayi veya Ödeme Kuruluşlarıhakkında deneyimli,

Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojilerikonularında bilgi sahibi,

Tercihen bankacılık ya da ödeme sistemlerideneyimi olan,

MS Office uygulamalarına hakim,

T-SQL ile karmaşık sorgular kurgulayabilenkonusunda bilgi sahibi olan,

SOAP-UI veya POSTMAN programlarını kullanabilen,

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğinesahip,

Takım çalışmasına yatkın,

İletişimi, müzakere ve ara buluculuk yeteneğinesahip, sorumluluk sahibi ve disiplinli,

Teknik düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İş Tanımı

Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri, yazılım geliştirme metodolojileri ve süreçlerine adapte olarak yazılım çalışmalarında iş analisti olarak görev alınması,

İş birimleri ile aktif olarak çalışarakgereksinimlerin netleştirilmesi, iş akışlarının belirlenmesi, fonksiyonel - teknikanaliz yapılması ve dokümanlarının hazırlanması,

Projelerin planları doğrultusunda ilerleyişinitakip etmesi,

Yazılım geliştirme ekipleriyle koordineliçalışarak fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasını sağlaması,

Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi vekullanıcı kabul test süreçlerinin belirlenmesi ve takibinin yapılması, gereklidüzeltme işlemlerini yürütmesi,

Projelerin üretime geçişi sonrası takibinigerçekleştirmesi,

Ön yüz tasarımlarının ve sistementegrasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlaması.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
  1. Osmaniye
  2. Sivas
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Antalya
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