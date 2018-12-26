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Vakıf Emeklilik’ten Çiftçim BES fırsatı

Vakıf Emeklilik, çiftçilere yönelik Çiftçim BES ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:14
Vakıf Emeklilik’ten Çiftçim BES fırsatı

Vakıf Emeklilik, çiftçiler için ayrıcalıklarla dolu Çiftçim BES’i hazırladı. Çiftçim BES ile çiftçilerin küçük birikimleri tasarrufa dönüşüyor. Vakıf Emeklilik, Çiftçim BES ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.

Aylık 100 TL ve üzeri BES Katkı payı ödeyen ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası satın alan VakıfBank Tarım Kart veya Çiftçi kayıt belgesi sahibi çiftçiler, Traktör Yol Yardımı ek faydasından yararlanabileceği gibi,  aylık 180 TL ve üzeri BES katkı payı ödediklerinde ise ayrıca Yaşam Kulüpleri’nin ayrıcalıklarından da yararlanabilecekler.

Çiftçim BES ile rahat bir gelecek

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, çiftçimizin toprağa olan sevgisini rahat bir geleceğe dönüştürmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu gerçekten yola çıkarak Çiftçim BES’i geliştirdik. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası ile birlikte ek avantajlarla sunduğumuz Çiftçim BES’le çiftçilerimize rahat bir gelecek için destek olacağız. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ni mümkün olduğunca toplumun her kesimine yayarak tasarruf için en avantajlı fırsattan herkesin yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:14
  1. Vakıf Emeklilik
  2. Çiftçim BES
  3. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası
  4. BES Katkı payı
  5. VakıfBank Tarım Kart
  6. Traktör Yol Yardımı
  7. Yaşam Kulüpleri
  8. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı

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