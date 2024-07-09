Vakalar arttı! İki kişi öldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler, Bingöl’de de görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 32 vakadan 1 vefatın olduğu Bingöl’de, bu yıl 6 ay içinde 12 vaka tespit edildi. Kene ısırması nedeniyle 12 vakadan 2 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle kene vakasında son 1 ayda ciddi artış olduğunu belirten Bingöl İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Veysel Tosun, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tosun, ''Özellikle yaz mevsiminde Doğu Anadolu bölgemizde ve Doğu Karadeniz bölgemizde çok sık gördüğümüz kene ısırmalarına bağlı olan kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı maalesef ilimizde görülmeye devam ediyor. 2024 yılının ilk 6 ayında 12 vaka görmüş bulunmaktayız, pozitif tanısını koymuş olduk. Son 4-5 aylık dönemde 4 vaka varken, son 1 ayda 8 civarında vakalarımızda bir artış oldu. Bu artışın görülmesinden dolayı da vatandaşlarımızı uyarmak istedik. Geçen yıl 32 vakamız görülmüştü ve 1 vefatımız vardı. Bu yıl maalesef 12 vakamızdan 60 yaş üstü 2 hastamız maalesef kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle vefat etti” dedi.

Kuzey bölgelerini uyaran Doç. Dr. Veysel Tosun, vatandaşların kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğinin altını çizdi. Tosun, “Yaz mevsiminde özellikle merkeze bağlı kuzey köylerinde yaşayan ve kuzey ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Bu dönemde pikniklerde, dağlık alanlarda, özellikle gezme amaçlı dolaşan vatandaşlarımız geldikleri zaman tüm vücutlarını kontrol etsinler. İlk 24 saatte kene ısırması olan varsa uygun yöntemlerle çıkarılması lazım. Kene ısırması varsa tümünün baş kısmı dahil olacak şekilde çıkarılması lazım. Bu konuda özellikle hassas davranılması gerekiyor. Bunun yanında gezintiye çıkıldığı zaman açık renkli kıyafetler giyilmesi kenenin tespit edilmesinde fayda sağlar. Bir kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Bu hususta vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.