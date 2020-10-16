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Aktüel Vakalar artınca valilik harekete geçti: Misafirlik yasaklandı
Aktüel

Vakalar artınca valilik harekete geçti: Misafirlik yasaklandı

Koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alan Kütahya Valiliği, kentte ziyaretlere ve toplantılara yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:20:00 -
Vakalar artınca valilik harekete geçti: Misafirlik yasaklandı

Kütahya Valiliği, yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) engellemek amacıyla aldığı yeni tedbirleri açıkladı.

Valililk Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu Kapsamda;

1) Koranavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit etmesini engellemek için, evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler/gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 16.10.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklanmasına,

2) İlimiz Merkez İlçeye bağlı köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan Ağaçköy İlkokulu ve Ortaokulu, Perli İlkokulu, Şehit Tğm. Ahmet Tarım İlkokulu, Sırören İlkokulu ve Ortaokulu Parmakören İlkokulu ve Ortaokullarında tüm sınıflar düzeyinde tüm derslerin Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

3) Yüz yüze eğitime başlanan tüm okullarda okul idareleri tarafından öğrencilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılarak derslere başlanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karara verilmiştir." denildi.

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