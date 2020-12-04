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Sağlık Vaka yüzde 100 artmıştı! Antalya'da harita tamamen kırmızıya döndü
Sağlık

Vaka yüzde 100 artmıştı! Antalya'da harita tamamen kırmızıya döndü

Koronavirüs vaka oranının bir haftada yüzde yüze ulaştığı Antalya'da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita tamamen kırmızıya döndü.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:25:00 -
Vaka yüzde 100 artmıştı! Antalya'da harita tamamen kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Antalya'da vaka oranının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığını, yoğun bakım yatak kapasitesinin ise yüzde 71 oranında dolduğunu açıklamasının ardından pozitif vakaların gösterildiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita kırmızıya döndü.

Antalya'da harita kırmızıya döndü

Antalya merkez ilçelerden Muratpaşa ve Kepez'in ağırlıklı olarak kırmızıya boyandığı haritanın gösterildiği vatandaş ise korku ve endişe duyduğunu dile getirdi.
İnsanların mesafeye dikkat etmediğinden yakınan Kürşat Çevik, “İnsanlar toplu şekilde dolaşıyorlar. Bence bu yüzden arttı. Haritanın kırmızıya dönmesi beni korkuttu, inşallah azalır" dedi.

"Harita beni korkuttu" 

Abdulkadir Polatoğlu da kırmızı haritadan dolayı endişelendiğini belirterek, “Bu harita bizi üzdü. Günler, alışverişler devam ederse vaka sayısı düşmez. Vaka sayısı düşmezse insanlar normal hayata biraz geç döner. Maske mesafe ve hijyene uyulması lazım. Laf olsun diye değil içtenlikle yapmalıyız. İhtiyaç dışında evden çıkmıyorum. Harita beni korkuttu" diye konuştu.

Haritanın kırmızılığından dolayı endişelendiğini anlatan Nesrin Rezayi ise insanların bir süre uzaktan uzağa iletişim kurması gerektiğini söyledi.

 

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