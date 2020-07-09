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Eğitim

Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim yapılacak mı?

Hangi şehirlerde okullar açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Ancak vakaların halen 1000’li rakamların altına düşmemesi velileri ve eğitimcileri kaygılandırıyor. Konu hakkında önceki gün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Okulların açılacağı tarih yaklaşınca tekrar değerlendirme yapılacaktır” açıklamasında bulundu. Son olarak okulların açılıp açılmayacağı tartışmasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nokta koydu. İşte, merak ettiğiniz “Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim yapılacak mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:44:00 -
Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık" dedi.

Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim yapılacak mı?

Bakan Selçuk, “Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın” dedi.

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