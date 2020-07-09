Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık" dedi.

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Bakan Selçuk, “Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın” dedi.