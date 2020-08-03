Vaka sayısını açıklayan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Endişe duyuyoruz

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 747'ye yükseldi.

Bakan Koca şu açıklamada bulundu:

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.