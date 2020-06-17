Vaka sayısında artış yaşanan Manisa'da ikinci hastane devreye girdi

Yeniden normalleşme süreci sonrasında koronavirüs salgınında artışın başlaması üzerine pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastaların Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlanan normalleşmenin ardından son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları Manisa'da da kendini göstermeye başladı. Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk sonrası Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalarını, Manisa Şehir Hastanesine sevk etmeye başladı.

Dışarıdan da hasta kabulüne başladılar

Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.

En çok ceza uygulanan 4. il konumunda

Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda bulunurken, yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.