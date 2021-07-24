Vaka sayısı artan şehirlerde yaşayan vatandaş uyarılsın!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yeni Akit’e konuşan ve vaka artışlarından dolayı yeni bir kısıtlama beklenmediğini belirten Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, “Kovid vakası artışları genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerdeki insanlar sık sık uyarılarak, maske, mesafe, temizlik kurallarının devam ettirilmesi şart. Aşılamanın artması ile kovid vaka oranlarının da geri düşeceğine inanıyoruz. Hâlâ aşı yaptırmak istemeyenler var. Bu kişiler mutlaka aşılarını yaptırmalı” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Vaka sayılarında yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar ve yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim” uyarısında bulundu.

