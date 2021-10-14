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Sağlık Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var
Sağlık

Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Ekim koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca "Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var." ifadelerini kullanarak uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:01:00 - 2021-10-14 21:26:29
Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 709 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

30 bin 709 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 14 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 709 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 362 bin 217 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 461 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli, Muğla’yı Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca uyardı

Bakan Koca sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

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