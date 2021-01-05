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Dünya Vaka olmadığını söyleyen Kuzey Kore ucuz aşı kuyruğuna girdi
Dünya

Vaka olmadığını söyleyen Kuzey Kore ucuz aşı kuyruğuna girdi

Kuzey Kore, düşük gelirli ülkelere aşılama konusunda yardımcı olan küresel ittifaka koronvirüs aşısı almak için başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 01:18:00 -
Vaka olmadığını söyleyen Kuzey Kore ucuz aşı kuyruğuna girdi

Wall Street Journal'ın haberine göre, Uluslararası aşı ittifakı (GAVI), Kuzey Kore'nin başvurusu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak bir GAVI sözcüsü, grubun bireysel ekonomilerin taleplerini değerlendirdiğini ve yılın başlarında bir güncelleme sağlamayı beklediklerini söyledi.

Konuya yakın kaynaklara göre, son haftalarda Kuzey Kore, birkaç Avrupa büyükelçiliğine ulaşarak ülkenin Covid-19 aşılarını nasıl elde edebileceğini araştırdı.

Gavi, geçtiğimiz ay, aşıların eşit dağıtımını amaçlayan Covax Advance Market Commitment programına uygun 92 düşük gelirli ülke ve ekonomiden 86'sından ayrıntılı aşı talepleri aldığını söyledi.

Kuzey Kore'yi içeren bu grup için Covax, 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sine kadar bir kapsama alanı hedefleyerek, bağışçılar tarafından finanse edilen en az 1,3 milyar dozu güvence altına aldı.

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