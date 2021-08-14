  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da ortalık yanıyor! Halk bu kez müdahil oldu
DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı
Yangınların biri söndürülüyor diğeri başlıyor! Menderes'te orman yangını
Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!
Dünya Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!
Dünya

Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bir haftalık tam kapanma uygulanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:23:00 -
Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bir haftalık tam kapanma uygulanacağı açıklandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Güney Galler eyaletiyle ilgili sağlık tavsiyeleri aldım. Bu nedenle, bu akşam 17: 00'den itibaren tüm Yeni Güney Galler, yedi günlük bir karantinaya girecek. Bu, tüm eyaletin sıkı bir şekilde kilit altında olacağı anlamına geliyor" dedi.

Eyalet genelinde uygulanacak karantina süresince eğitime de ara verileceği belirtildi. İhtiyaçlar için evlerinden çıkacaklara maske takma uyarısı yapıldı. Eyalette son 24 saatte 466 kişide koronavirüs tespit edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay