Vaka artışı yaşanan Van’da rehavet havası

Yeni tip korona virüsle mücadelede alınan tedbirler büyükşehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken, gizli taziyelerle artan vaka sayısıyla gündeme gelen Van’ın cadde ve sokaklarında rehavete kapılanlar endişelendirmeye başladı.

Türkiye’de korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerle büyükşehirlerde vaka sayılarının düşmesi sağlanırken, bazı tedbirler de gevşetilmeye başlandı. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri kapsamında bazı büyükşehirlerde uygulanan giriş-çıkış ve seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

Kalabalık görüntüler endişelendiriyor

Ancak korona virüs vakalarının gizlenmesi ve izinsiz taziyeler düzenlemesine bağlı vaka sayısının arttığı Van şehir merkezindeki kalabalık görüntüler endişelendirdi. Çok sayıda vatandaş ara sokak ve caddelerde sosyal mesafe kurallarını da delerek yoğunluk oluşturdu.

Konuya ilişkin konuşan bir esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara Van halkının uymadığını belirtti. Esnaf, kentte gizli düzenlenen taziyelerden sonra büyük risk olduğunu ancak halkın kurallara aldırış etmeden yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.