Vahşi yaşam kameramanı kendisini kafese kapattı! Saniyeler sonrasında...

Gordon Buchanan isimli vahşi yaşam kameramanı, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izledi.

İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının kameramanı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.

40 yaşındaki vahşi yaşam düşkünü 20 yaşından beri bu işi yapıyor.

Buchanan, kutup ayısının saldırısıyla ilgili ise `beni kesinlikle öğle yemeği yapmak istiyordu` şeklinde konuşuyor.