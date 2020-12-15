  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı
Gündem

Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı

ABD'de yabani bir vizonda koronavirüs tespit edildi. Vahşi yaşamın geniş çapta izlenmesi çağrısında bulunan bilim insanları, doğal yaşamdaki mutasyonların çiftliklerde olduğu gibi kontrol altında tutulamayacağına dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:49:00 -
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan açıklamada vahşi doğada yaşayan bir hayvanda ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hayvanın bir vizon olduğu açıklandı. Bununla birlikte konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere'de yer alan Surrey Üniversitesi'nden veterinerlik uzmanı Dr. Dan Horton, şu anda enfeksiyonun çiftliklerin dışındaki vizonlarda yayıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Öte yandan, USDA farklı yaban hayatı türlerinden birkaç hayvanın örneklendiğini ve tümünün negatif olarak test edildiğini de ekledi. Kuruluş, ayrıca son vakayı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (DSÖ) bildirdiğini ifade ederek, korona virüsün daha önce hayvanat bahçesi kaplanlarında ve evcil kedi-köpeklerde de bulunduğunu aktardı.

200'ü aşkın insan enfekte oldu

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka geçen ay ülkedeki tüm vizon çiftliklerinde bulunan 17 milyon hayvanı öldürme girişimini başlatmış, Cluster-5 adı verilen mutant koronavirüs nedeniyle 200'ü aşkın kişinin enfekte olduğunu duyurmuştu.

Mutant virüsle ilgili araştırmalar sürüyor

Diğer taraftan Küresel sağlık yetkilileri ise hayvanlarda mutasyona uğrayan virüsün insanlara oluşturabileceği potansiyel riski araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uzmanlarından Maria Van Kekhove tarafından geçen ay yapılan açıklamada, "mutasyonların normal olduğu" ve aşının etkinliğini değiştirmesinin beklenmediğini söylemişti.

Danimarka'da enfekte olan 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler aracılığıyla virüsün etkileri inceleniyor. Bilim insanları bu nedenle, çalışmalar bitmeden virüsün etkisine dair kesin bir yargıya varılamayacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti
Siyaset

S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti

Daha önce S-400’ler konusunda ABD’nin yanında yer alan CHP’li Ünal Çeviköz, yaptırım kararının ardından halkın tek ses olduğunu görünce geri..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay