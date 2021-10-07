Vahşetin sorumlusu Selahattin Demirtaş, söz konusu kendi ailesi olunca: Sevdiklerimin saç teline zarar gelirse...

Yeniakit.com.tr

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, Kobani olaylarının yıldönümünde, Fox Tv'den İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olması, kamuoyundaki tepkileri de beraberinde getirdi. Selahattin Demirtaş Fox TV'nin ilgili yayınına tepki gösterenleri hedef alarak, "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz." dedi.

'Bunu asla unutmayacağım'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum."

"Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi."

"Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım."

Bu vahşet asla unutulmayacak!

35 kişinin hayatını kaybedip, 435 vatandaşın yaralandığı Kobani olaylarında, HDP'nin çağrısı sonrasında sokağa çıkan PKK yandaşlarının acımasızca katlettiği isimlerden birisi de Yasin Börü. 16 yaşındaki Şehit Yasin Börü'yü bıçaklayıp, kurşunladıktan sonra balkondan aşağı atan gözü dönmüş canavarlar, Börü ve beraberindeki arkadaşlarının cansız bedenlerine de işkence etti. Börü'nün üzerinden araba ile geçen katiller, bedenini ateşe verdi. Ülke genelinde birçok kişinin acımasızca katledilmesine karşın Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tarafından yapılan açıklama "utanmazlık" olarak yorumlandı.

Kobani olaylarının bilançosu!