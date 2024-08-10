Vahşetin bitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar: Bebek katliamına sponsor!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta olduğu gibi ABD Orta Doğu'da da, savaşın bitmemesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

ABD, İSRAİL'E 3,5 MİLYAR DOLARLIK SİLAH DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRLANIYOR

ABD merkezli CNN'e demeç veren Savunma Bakanlığına yakın kaynaklara göre, ABD, İsrail'e silah ve teçhizat alımlarını finanse etmek için 3,5 milyar dolarlık bir destek sağlamaya hazırlanıyor.

Bu desteğin, öncelikli olarak İran ile İsrail arasındaki bölgede artan gerilimi hafifletmek amacıyla yapılacağı belirtildi.

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Destek ödemesinin, ABD Kongresi tarafından onaylandıktan hemen sonra İsrail'e aktarılacağı vurgulandı.

İRAN'IN MİSİLLEMESİNE KARŞI HAZIRLIK VURGUSU

İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Komutanı Şükri'ye yönelik suikastların ardından İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ek finansman, Pentagon'un kendi stoklarından doğrudan ve daha hızlı bir şekilde İsrail'e gönderebileceği milyarlarca dolarlık ekipmanla da desteklenecek.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin İsrail'e bu kapsamda milyarlarca dolarlık askeri finansman sağlama planlarını açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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