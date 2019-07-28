Vahşet! Köye giren kaplanı sopalarla öldüresiye dövdüler
Hindistan’da Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı.28 Temmuz 2019 Pazar 18:34
Hindistan’da insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı.
Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü. Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki vatandaşlara saldırdığının altı çizildi.
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