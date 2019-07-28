Vahşet! Köye giren kaplanı sopalarla öldüresiye dövdüler Hindistan’da Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı.

Hindistan’da insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı. Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü. Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki vatandaşlara saldırdığının altı çizildi.

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