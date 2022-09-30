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Yerel Vahşet! Ayakları kesilen sokak kedileri vatandaşları tedirgin ediyor
Yerel

Vahşet! Ayakları kesilen sokak kedileri vatandaşları tedirgin ediyor

Gaziantep'te ayakları kesilen sokak kedileri vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 23:25:00 -
Vahşet! Ayakları kesilen sokak kedileri vatandaşları tedirgin ediyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi. Yaşanan olay ilçe halkını tedirgin etti.

Karkamış'ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini tespit etti.

Vatandaşlar tedirgin oluyor

 

Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti. Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor.

Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi.

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