Vahşet! Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü!
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, bugün öğle saatlerinde, Kunduz iline bağlı İmam Sahib ilçesinde meydana geldi.
Saldırıda, bölgedeki Sünni halka ait Mevlevi İskender Camii'nin hedef alındğı dile getirildi.
Bölge kaynakları ve yerel yetkililer, bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.