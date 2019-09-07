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Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin Galatasaray Lisesi müdürü mü oldu?

Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atandı. Vahdettin Engin'i Galatasaray Lisesi'ne, atanmasına Galatasaray Kulübü’nden eleştiri geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun olan Vahdettin Engin kimdir, nerelidir?

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin Galatasaray Lisesi müdürü mü oldu?

Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atandı. Vahdettin Engin'i Galatasaray Lisesi'ne, atanmasına Galatasaray Kulübü’nden eleştiri geldi. Peki Vahdettin Engin kimdir, nerelidir? 

Galatasaray Kulübü açıklamasında, yapılan atamaya tepki gösterilerek, "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır." denildi. İşte Prof. Dr. Vahdettin Engin biyografisi.

Vahdettin Engin kimdir?

Vahdettin Engin 1956 yılında Kocaeli'de doğdu. Osmanlı tarihi uzmanı olan ve özellikle Sultan Abdülhamit dönemine ve Türkiye'de ulaşım tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Vahdettin Engin, ilköğrenimini Yarımca'da tamamladı. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1986 yılında "Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri" konulu yüksek lisans tezini, 1992 yılında "Rumeli Demiryolları" konulu araştırması ile doktora çalışmasını tamamladı. 1995 yılında doçent, 2002'de profesör unvanını aldı. Engin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı ve Emel Engin'le evlenen Engin'in bir kız çocuğu var.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Vahdettin Engin kimdir?
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