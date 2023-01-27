Vah Meral Akşener vah! Bakın ne hale düştü

Burhanettin Duran, masanın en iddialı sağ partisi ve ikinci büyük partisi genel başkanı olarak Meral Akşener'in “kaybet-kaybet” denkleminden çıkamadığını, aksine giderek masanın en az etkili genel başkanı konumuna sürüklendiğini belirtti. Duran, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Paçacı’nın Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederse “parti yetkili kurulları bunu onaylamaya hazır değil” ve “İyi Parti de adayını çıkarabilir” cümleleri de dikkatlerden kaçmadı. Bu çıkışın masadaki pazarlıklarda bir türlü istediği inisiyatifi ele geçiremeyen Akşener’in elini güçlendirmek için mi yapıldığı yoksa sadece İyi Parti içerisinde Kılıçdaroğlu ismine gösterilen direncin ve çekişmenin yansıması mıydı, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Her halükârda masanın en iddialı sağ partisi ve ikinci büyük partisi genel başkanı olarak Akşener daha önce yazdığım “kaybet-kaybet” denkleminden çıkamıyor, aksine giderek masanın en az etkili genel başkanı konumuna sürükleniyor."