Yerli ve milli acil yardım platformu çığ gibi büyüyor! HAYAT 112 Acil uygulaması 500 bin sınırını fersah fersah geçti!

Vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak için devreye alınan HAYAT 112 Acil uygulaması, sunduğu hayati imkanlarla adeta bir koruma kalkanı vazifesi görüyor. Sıradan bir uygulamadan çok daha fazlası olan bu kapsamlı platform; felaket anlarında, kazalarda ve günlük yaşamda sunduğu şu muazzam özelliklerle vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor:

Anlık Konum ve İhbar: Tek tuşla konum paylaşımı yaparak anında yardım çağırılabiliyor, fotoğraf ve video destekli ihbarlar ilgili birimlere gönderilebiliyor.

Depremde Güvence: Deprem gibi afet anlarında tek bir dokunuşla çalışan “Güvendeyim” özelliği sayesinde yakınlara anında bildirim gönderiliyor.

Sağlık Erişimi: En yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşılabiliyor.

Entegre Güvenlik Ağları: KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) sistemleriyle tamamen entegre çalışıyor.

Afet ve Kaza Bildirimi: Yangın, trafik kazası ve diğer tüm acil durumlar saniyeler içinde doğrudan ilgili birimlere iletiliyor.

Merhamet Eli: Yaralı ve sahipsiz sokak hayvanlarının bildirimi de bu sistem üzerinden merhametle yapılabiliyor.

Güvenli Sürüş: Sürücüler için güzergâh üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görüntüleme imkanı sunuyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Milletimize Çağrı

Tedbirli olmanın, hazırlıklı bulunmanın ve sevdiklerimizi korumanın hepimizin en ortak sorumluluğu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, henüz bu hayati uygulamayı telefonlarına indirmemiş olan vatandaşlara kritik bir çağrıda bulundu. Bakan Çiftçi, tüm vatandaşların HAYAT 112 Acil uygulamasını mobil cihazlarına yüklemelerini; aileleri, yakınları ve çevreleriyle paylaşarak bu güvenlik ağına dahil olmalarını önemle rica etti.