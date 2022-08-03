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Spor Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor maçı hangi kanalda?
Spor

Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Peki, Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:54:00 -
Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu maçında Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor maçı hangi kanalda?

Konyaspor, 4 Ağustos Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 11 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

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