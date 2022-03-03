Vaay numaracı seni! Kılıçdaroğlu’na Erbakan’ın ağzından cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat’ta düzenlenen Erbakan’ı Anma Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi. İzleyen herkesi şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu, takiyyenin kralını yaptı!..

Kılıçdaroğlu, Milli Görüş Hareketi’nin efsane lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, Saadet Partililerden bile daha çok övdü.

Konuşması sırasında Erbakan hocanın bir sözünü de okuyan Kılıçdaroğlu, Erbakan’ın ideal devlet anlayışını da ima ederek, “Böyle bir iktidarı Allah’ın izniyle kuracağız” dedi.

Bugüne dek siyasetçilerin dindar söylemlerini eleştirerek, “Dini siyasete alet ediyorlar” diyen CHP liderinin, seçim atmosferine girip aday olacağını açıkladıktan sonra Milli Görüşçü kesilmesi ve mütedeyyin kesime de oynayabilmek için dindar söylemlerde bulunması her kesimin tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri, akıllara merhum Erbakan’ın unutulmaz sözlerini getirdi. Erbakan hoca bir konuşmasında CHP’nin adeta bugünlerine cevap vererek şunları söylemişti:

“Bak bak bak, nasıl öz Türkçe konuşuyor görüyor musunuz? Ne kadar entelektüel adam bu ya? Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen be?”