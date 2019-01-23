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Vaat yarışında gündem ekonomi

Genel başkanlar açıkladı, başkan adayları meydanlara indi... Yerel seçimlerde yarışacak büyükşehir belediye başkan adayları projelerini bir bir açıklıyor. Ekonomik vaatlerin oylanacağı seçimler için refah ve kalkınmayı arttırma odaklı programlar ilan eden AK Partili adaylar, rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:19
Vaat yarışında gündem ekonomi

31 Mart’ta yapılacak mahalli seçimlerin arifesinde vaatler, adeta havada uçuşuyor. Kıran kırana geçecek yarışta büyükşehir belediye başkan adayları ekonomi eksenli planları ve projeleriyle iddialı. AK Partili adaylar, yönetimine talip oldukları şehirlerde refah ve kalkınmayı arttırmaya; kronik sorunları aşmaya yönelik programlarıyla dikkat çekiyor.

Turizm çeşitlendirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, ekonomik taahhütleriyle ön planda. İstanbul’un ekonomisine kafa yoracağını belirten Yıldırım, istihdam imkânlarını artıracak, turizmi çeşitlendirecek adımlar atma sözü verdi.

İmar sorunlarını karmaşadan kurtaracağını da vurgulayan Yıldırım’ın programında ulaşım projeleri öne çıkıyor. Zira Yıldırım, İstanbul’un raylı sistem ağını 450 kilometrenin üzerine taşımakta; bu anlamda Londra ve Moskova gibi metropolleri geride bırakmakta kararlı.

Şu anda İstanbul’dan dünyaya ve Türkiye’nin diğer illerine ulaşmanın; erişmenin kolaylaştığına işaret eden Yıldırım, “Ama bununla yetinmeyeceğiz, daha çok çalışacağız ve bu şehrimizi 2023’e hazırlayacağız” dedi.

Trafik yoğunluğunun ekonomiye dev bir yük getirdiğinin bilincinde olan Yıldırım, “Bu konuya da önemle eğileceğiz. Araçların 45 dakika olan günlük durma zamanını 30’un altına çekmek için tedbirler alacağız” diye konuştu.

Metro hattı için düğmeye basılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de ulaşım projeleriyle yerel seçimlerin favorisi. Göreve gelir gelmez metro inşaatı için düğmeye basacağını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti: “Kuyubaşı’ndan Esenboğa Havaalanı’na kadar yapılacak olan 26 kilometrelik hattın ihalesine çıkacağız. İhaleyi kısa sürede bitireceğiz. Kızılay’dan havaalanına, takiben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kadar devam edecek olan hattı da tamamlayacağız. Yani 5 sene içinde 60 kilometrelik hattı bu şehre armağan edeceğiz.

Özhaseki’nin yerel kalkınmayı artırmaya yönelik projeleri takdir topluyor. Bu çerçevede Ankara Fuar Alanı ve Akıllı Şehir Vadisi’nin devreye alınacağını anlatan Özhaseki, “Böylece ticaret artacak, ekonomi ivmelenecektir” şeklinde konuştu.

İstihdam konusunda duyarlı olan Özhaseki, Ankara’yı herkesin gelmek için can atacağı; iş bulabileceği bir kent haline getireceklerini söyledi.

Çalışmalara başladılar

AK Parti’nin Kocaeli adayı Tahir Büyükakın ve Sakarya adayı Ekrem Yüce, şehirlerinin ekonomik gücünü artırmak için çalışmalara başladı. Kocaeli’de üretimi ve istihdamı artırmak için gayret eden Büyükakın, bu kapsamda sanayicilerle art arda toplantılar yapıyor. Tarımda katma değeri arttırmayı hedefleyen Yüce de fidanlar ve süs bitkileri konusunda Sakarya’yı merkez haline getirme çabasında.

Sessizliğe büründüler

Programları geçer not alamayan İYİ Parti’nin Kocaeli Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman ile Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip’ten şu anda ses seda çıkmıyor. HDP’nin Mardin Adayı Ahmet Türk ve Van Adayı Mustafa Avcı’nın ortada ne planı ne de projesi var.

Yeni yatırımların önünü açacak

AK Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, projeleriyle yeni yatırımların önünü açmayı amaçlıyor. Kayseri’nin sanayiye katkısını artırmayı esas alan Büyükkılıç, “Yeni dönemde şehrimize daha çok fabrika açılmasına odaklanacağız. Erciyes’in suyunu Erciyes adı altında şişelenip satılması için girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefet umut vermiyor

Muhalefetin belediye başkan adaylarının vaatleri ise seçmenleri tatmin etmiyor. CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi halinde İstanbul’da ikinci metrobüs hattını hizmete sunacağı iddiası karşısında “Orijinal bir proje ortaya koyulmalı, denenmişi denemenin bir anlamı veya yararı olmadığı görülmeli” yorumu yapılıyor. Yeniden CHP’ye katılarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olan Mansur Yavaş’ın göreve geldiği takdirde trafiğin rahatlayacağı ve yeşil alanların adedinin artacağını öne sürmesi “Bütün bunlar hangi yöntemle, imkânlarla ve ne şekilde yapılacak” sorusunu beraberinde getiriyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:19
  1. 31 Mart
  2. mahalli seçimler
  3. AK Parti
  4. AK Partili adaylar
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım
  6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  7. Ankara Fuar Alanı
  8. Akıllı Şehir Vadisi
  9. AK Parti’nin Kocaeli adayı Tahir Büyükakın
  10. Sakarya adayı Ekrem Yüce
  11. İYİ Parti’nin Kocaeli Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman
  12. Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip
  13. HDP’nin Mardin Adayı Ahmet Türk
  14. Van Adayı Mustafa Avcı
  15. AK Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
  16. CHP
  17. İBB Adayı Ekrem İmamoğlu
  18. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  19. Mansur Yavaş

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