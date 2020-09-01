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Aktüel Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebeğe yardım eli
Aktüel

Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebeğe yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:49:35 -
Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebeğe yardım eli

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek ve ailesine Türkiye'den bir insani yardım kuruluşu sahip çıktı.

AA'nın İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir bölgede engebeli bir arazide baraka benzeri bir evde uzuvları olmadan dünyaya gelen 14 aylık Muhammed Mısaytıf bebeğin hikayesini duyurmasının ardından, sivil toplum kuruşları (STK) aileye yardım etmek için harekete geçti.

Minik Muhammed'in durumuna sessiz kalmayan Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği, İdlib'de çadır kentte yaşayan aileye 1 yıllık nakdi ve gıda yardımının yanı sıra briket ev yapmaya başladı.

Dernek, briket evin inşasının tamamlanmasının ardından aileye ev eşyası yardımında da bulunacak.


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